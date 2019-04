Venezia, Modolo: "Dovremmo rammaricarci ma non c'è tempo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Marco Modolo, l’autore del gol del momentaneo vantaggio del Venezia sul Cittadella, ha commentato così - al termine della partita terminata 1-1 - il fatto che la sua marcatura sembrerebbe viziata da fuorigioco: “Meno male che lo hanno convalidato, altrimenti rischiavamo di perdere. Premetto che abbiamo affrontato un’ottima squadra, la quale si trova a ridosso dei playoff, noi invece siamo quartultimi, il divario in classifica parla chiaro. Abbiamo avuto, come avversaria, una squadra superiore a noi in questo momento, quindi sapevamo che ci avrebbe messi in difficoltà. Nell’ultimo quarto d’ora avremmo potuto fare un po’ meglio. Ci dovremmo rammaricare molto, ma in questo momento non c’è tempo, perché fra tre giorni c’è già un’altra partita, per noi fondamentale, quindi dobbiamo da subito pensare a Brescia”, le sue parole riportate da Trivenetogoal.it.