Venezia, Modolo: “È il momento di andare a raccogliere quello che abbiamo seminato"

vedi letture

Una sfida decisiva, quella di venerdì contro il Perugia, per il Venezia. Match del quale, come riferisce trivenetogoal.it, ha parlato il difensore Marco Modolo: “È arrivato il momento di andare a raccogliere quello che abbiamo seminato. La prepareremo come abbiamo fatto sempre e senza paura. Col Cittadella abbiamo faticato, vista all’andata e al ritorno la vedo favorita ai playoff. Mi è dispiaciuto vedere tutto quello che ci è caduto addosso dopo la partita. Venivamo da due vittorie di fila e ci sta un incidente di percorso, la sconfitta è meritata ma dobbiamo rialzarci subito. Se noi facciamo il nostro non dobbiamo preoccuparci degli altri, i risultati ultimamente sono stati un po’ strani ma ci sta nell’economia di un campionato. Io credo in questo gruppo. Affrontiamo una grande squadra che ha mostrato individualità importanti. Non dobbiamo assolutamente partire con l’idea del pareggio, dobbiamo fare la partita con serenità e arrivando alla partita nella maniera gusta. Sono sereno perché vedo il giusto spirito di gruppo, tutto quello che vedo mi fa sperare e avere fiducia. Sarebbe bello aprire e chiudere il campionato magari con un gol decisivo, ci ero andato vicino col Pescara e speriamo che venerdì possa essere la volta buona. Se il Perugia perdesse rischia di arrivare quartultimo, non mi aspetto che arrivino allo sbaraglio".

Conclude poi: "Siamo stati zitti per il gol del Pescara in fuorigioco di un metro e mezzo, col Cittadella non abbiamo avuto due rigori. Il primo per un fallo di mano di Frare, il secondo su Longo era uguale a quello che hanno dato a Salerno al Cittadella. Ma non è il momento di lamentarci".