Venezia, Modolo: "Gran risultato arrivare in semifinale playoff"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In mixed zone dopo la sconfitta di Palermo, il difensore del Venezia Marco Modolo ha commentato: "Per noi è stato un grande risultato arrivare in semifinale dei play-off della Serie A. Però noi volevamo arrivare in Serie A. Lavorando sodo con il mister sapevamo di poter fare bene. Inzaghi? Deciderà lui il suo futuro, noi ancora non sappiamo niente - riporta TuttoPalermo.net -. Io sono contento di rimanere qua ancora altri tre anni, visto che ho rinnovato da poco. Il Palermo è una squadra fuori categoria, fisicamente è superiore e loro sono i favoriti secondo me".