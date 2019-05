Venezia, Modolo: "Noi salvi? Ci prepariamo come dovessimo giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Venezia Marco Modolo ha parlato del caso Palermo che ha portato i rosanero in Serie C e all’annullamento dei play out di Serie B con gli arancioneroverdi che al momento sarebbero salvi e sicuri di giocare ancora in cadetteria il prossimo anno. “Abbiamo vissuto emozioni incredibili negli ultimi giorni. A dieci minuti dalla fine eravamo retrocessi, poi grazie a Zigo abbiamo conquistato i play out. Erano due mesi che gli dicevamo di prepararsi perché avrebbe segnato il gol salvezza e lui ne ha fatti addirittura tre. - spiega Modolo come riporta Trivenetogoal.it - Adesso questa notizia sul Palermo e il fatto che saremmo virtualmente salvi, ma non dobbiamo illuderci nel senso che ancora non c’è niente di certo. Noi ci stiamo preparando cose se dovessimo giocare i play off e poi vedremo cosa accadrà. Non spetta a noi commentare questa situazione, ci sono organi preposti a decidere su quanto accaduto, ma posso dire che mi spiace per i tifosi del Palermo, spiace che una piazza così vada in Serie C specialmente in questo modo”.