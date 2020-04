Venezia, Modolo: "Non credo che nel giro di un mese e mezzo si possa ripartire"

"Vorremo tutti essere in campo, ma non è possibile". Marco Modolo, capitano del Venezia, si racconta ai microfoni di Sportitalia via Skype. E - come riporta il Corriere del Veneto - afferma: "Secondo me sarebbe giusto finire la stagione ma è difficile ipotizzare date precise. Vorremo tornare in campo per dare gioia alla gente ma vogliamo farlo in condizione di sicurezza. Le tempistiche? Sono molto difficili da calcolare, non credo che nel giro di un mese e mezzo si possa ricominciare». Flash finale sugli stipendi: «Tutti siamo chiamati a fare qualche sacrificio, noi vogliamo andare incontro alla società e il club sta facendo lo stesso. Penso che alla fine un accordo si troverà".