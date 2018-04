Venezia, Modolo: "Peccato il pari, continuiamo a lavorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Venezia Marco Modolo ha parlato dopo il pareggio in casa del Perugia: "Sì, è stato davvero un peccato - riporta La Nuova Venezia - perché in quel momento ero a terra dopo un contatto con Cerri, mi sono rialzato e ho tenuto in gioco tutti. Da lì è nato l’1-1. Sino a quel momento, avevamo l’impressione che si potesse vincere e i tre punti sarebbero stati pesanti. Come contro il Brescia pure stavolta è bastato poco per subire gol. Dobbiamo continuare a lavorare per limare le sbavature che possono costare care ed essere più cinici: non sfruttiamo al meglio le occasioni. Anche se alla fine tutto si compensa".