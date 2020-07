Venezia, Modolo: "Punto importante guadagnato sul campo dei più forti. Contento per Inzaghi"

È il capitano del Venezia Marco Modolo a presentarsi ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro pareggiato 1-1 sul campo del Benevento: "Abbiamo afforntato la squadra, per distacco, più forte del campionato quindi questo è un grandissimo punto guadagnato e da questa idea dobbiamo ripartire".

Sull'abbraccio con l'ex mister Filippo Inzaghi

"Con il mister sono stati due anni fantastici, abbiamo ottenuto risultati importantissimi. Sono contento che abbia vinto il campionato perchè torna nella categoria che merita"

Venezia che si conferma squadra da trasferta

"Si, non me lo so spiegare, ma quest'anno abbiamo fatto molto meglio in trasferta. Adesso però abbiamo tre scontri diretti in casa e dobbiamo assolutamente invertire il trend".

In classifica è cambiato poco. La salvezza passa dal "Penzo"?

"Ci aspettano cinque finali e dovremmo affrontarle tutte con il coltello tra i denti. Sono ottimista perchè questa è una grande squadra di cui sono orgoglioso esserne il capitano"

Cosa può fare la differenza nella corsa alla salvezza?

"I dettagli faranno la differenza. Conterà tantissimo avere testa".