Venezia, Montalto: "Arrivo all'apice della maturità. Ho voglia di rivincita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante Adriano Montalto ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura con la maglia del Venezia: “Sono rimasto affascinato dal progetto, che ha un ottimo allenatore come Dionisi, che mi ha illustrato il ds Lupo. Il Venezia pratica un gioco offensivo, come si è visto sabato contro la Cremonese, e questo non può che facilitare il lavoro per noi attaccanti. Dionisi ha delle ottime idee di gioco, mantiene il possesso del gioco e crea molte occasioni ed ha messo sotto una squadra importante come la Cremonese. - continua Montalto come si legge sul sito del club – Ho tanta voglia di giocare e di mettermi a disposizione del tecnico dopo un’annata sfortunata come quella passata dove ho subito due infortuni che mi hanno tenuto fuori a lungo. Arrivo a Venezia all’apice della maturità calcistica, abbiamo un grande allenatore e sono convinto che potremo fare un’ottima stagione.”