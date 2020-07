Venezia, Niederauer: "A lavoro per espandere il brand del club anche in Asia e negli USA"

vedi letture

Conferenza stampa oggi a Venezia con protagonista il presidente del club lagunare Duncan Niederauer. Ecco quanto raccolto da TrivenetoGoal.it: “Siamo stati coinvolti in questo progetto dalla stagione 2017-2018, inizialmente eravamo soltanto investitori passivi senza un ruolo decisionale, poi a gennaio le cose sono cambiate e mi è stato attribuita una posizione lavorativa. Le prime tre partite dopo il lockdown sono andate bene, la squadra non mi è dispiaciuta neanche contro l’Empoli ma abbiamo affrontato un avversario molto forte tecnicamente e che è più forte della posizione di classifica che occupa. Voglio fare i complimenti alla squadra per quello che fatto e che ha un grande gruppo. Questa squadra è stata costruita quando ancora non si sapeva se saremmo stati in B o in C e ci sono state difficoltà nella costruzione della rosa. In questa ripresa abbiamo avuto un caso di positività e sapete tutti com’è stata la settimana prima di Pordenone. Tutti noi abbiamo a cuore questo progetto, siamo uomini d’affari e professionisti e siamo molto appassionati per questo progetto. Vorremmo migliorare il club sotto il profilo culturale, di sponsor di tecnico e far fare uno step ulteriore rispetto a quello attuale. Venezia è una città straordinaria, è la mia preferita al mondo. Faccio 2-3 esempi sulle modifiche che vorremmo apportare: all’interno di questo club ci sono persone che conoscono bene l’ambiente e le forze tecniche, introdurremo una parte statistica a supportare questo lavoro. Il secondo punto è il brand che vogliamo espandere maggiormente in Asia e negli Stati Uniti. Il terzo punto è la massima trasparenza che vogliamo avere nei confronti dei tifosi e della piazza”