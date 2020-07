Venezia, Niederauer: "Al fianco della squadra fino alla fine. Il destino è nelle nostre mani"

vedi letture

Dopo la sconfitta con il Cittadella TrivenetoGoal.it ha intervistato Duncan Niederauer, numero uno del Venezia. Ecco quanto riportato: “Ovviamente siamo rimasti tutti delusi dal risultato della partita di ieri sera e dal modo in cui è arrivata. Alla fine della partita i ragazzi avevano il morale davvero basso, poiché si sono resi conto di aver perso un’occasione importante. Ma il destino è ancora nelle nostre mani e venerdì avremo un’altra possibilità per raggiungere il nostro obiettivo nel nostro stadio. Il Cittadella ci ha messo in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Il loro pressing continuo non ci ha permesso di esprimerci e di giocare come sappiamo. Nonostante ciò, la squadra ha continuato a combattere e sono certo che venerdì sera contro il Perugia i ragazzi daranno il massimo, facendo vedere di che pasta sono fatti. Sarò al loro fianco fino in fondo".