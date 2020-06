Venezia, Niederauer: "Ascoli? Finalmente la fortuna gira. Ora concentrati sul Livorno"

Il presidente del Venezia Duncan Niederauer ha voluto mandare un messaggio alla squadra di Dionisi per congratularsi dopo l’importante vittoria sull’Ascoli di ieri sera: “Un bel modo per festeggiare il 33 anniversario della nascita dei colori arancioneroverdi e il 27 ° compleanno di Firenze! In una stagione piena di episodi sfortunati per noi, finalmente qualcosa ha iniziato a girare anche a nostro favore. - si legge come riporta Trivenetogoal.it - Adesso è importate che i ragazzi si concentrino sulla gara di Livorno per sfruttare lo slancio. Personalmente ho in programma di essere a Venezia tra qualche giorno se non ci saranno intoppi”.