Venezia, Niederauer: "Fiducioso per la salvezza. Futuro? Aperti a nuovi investitori"

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto in vista della ripresa del campionato: "Sono favorevole alla decisione di provare a finire il campionato. Il governo e la Lega di Serie B hanno lavorato bene insieme, mi auguro solo che si possa concludere. E sono fiducioso che la squadra riuscirà a rimanere in B: la regola delle cinque sostituzioni, che Dionisi conosce bene, ci aiuterà".

Spazio poi al punto sul futuro societario del club lagunare e sul fronte stadio: "Siamo aperti a investitori e potenziali partner di qualsiasi provenienza, purché abbiano la giusta mentalità. Lo stadio? Abbiamo preso atto del progetto ferroviario che prevede il collegamento con l’aeroporto di Venezia, e riteniamo che tale collegamento sia molto importante per tutto il territorio comunale ma anche per il progetto, e quindi sono rimasto sorpreso del fatto che nonostante sia pervenuta la dichiarazione di pubblico interesse non solo non sia stato convocato alcun tavolo ma anche del fatto che nel progetto definitivo non si prenda in esame l’eventuale e realizzazione della nuova fermata. Il progetto comunque non si è fermato, continuiamo a lavorarci".