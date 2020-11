Venezia, Niederauer: "Sfida contro il Brescia importante per capire il nostro valore"

Quattro vittorie nelle prime sette giornate di campionato per il Venezia di Paolo Zanetti. Ospite delle colonne de La Nuova Venezia il presidente del club lagunare Duncan Niederauer ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono particolarmente orgoglioso della prestazione del Venezia a Chiavari, tenendo anche conto che Zanetti non ha potuto disporre dei tre centrocampisti che sono stati convocati dalla proprie Nazionali. Il prossimo match contro il Brescia, squadra scesa dalla Serie A, rappresenta una grande opportunità per misurarci contro una formazione di prima fascia, non vedo l’ora di vedere due squadre molto forti confrontarsi in campo”.