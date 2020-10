Venezia, Niederauer: "Vogliamo raggiungere i playoff. Maleh? Elemento importante"

Dalle colonne de Il Gazzettino arriva il pensiero del presidente del Venezia Duncan Niederauer sul mercato e non solo: "Non abbiamo cercato ulteriori innesti e sul fronte cessioni abbiamo ascoltato e preso in considerazione le offerte altrui - spiega -. Maleh? Il club e i suoi compagni di squadra volevano che Youssef rimanesse nel gruppo, del resto lo abbiamo sempre considerato un elemento importante per i nostri piani futuri".

Spazio, poi, agli obiettivi stagionali della formazione allenata da Paolo Zanetti: "Non dobbiamo scendere in campo per sopravvivere, bensì per giocare ad un livello tale da competere per i playoff. Sabato il Venezia ha messo in difficoltà per un’ora una squadra che ha sfiorato la Serie A. Abbiamo costruito una squadra forte e profonda, ora utilizzeremo le prossime due settimane per migliorare la condizione fisica ed imparare a giocare insieme. Va ricordato che la rosa è cambiata parecchio, di conseguenza abbiamo molto da imparare l’uno dell’altro"