Venezia, operato Pimenta: recupero stimato in 4-6 mesi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il primo contratto da professionista in estate, le convocazioni in prima squadra e poi l'infortunio, che ha costretto Alexandre Pimenta a un lungo stop. Come comunicato dal club, l'attaccante del Venezia si è sottoposto ieri all'intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore destro, che è perfettamente riuscito: i tempi di recupero sono stimati in 4-6 mesi.