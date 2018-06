Venezia-Palermo, poche emozioni nel primo tempo: 0-0 al 45'

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un pari a occhiali al termine del primo tempo di Venezia-Palermo: 0-0 al 45' della gara in corso di svolgimento al Penzo, valida come partita di andata delle semifinali dei playoff di Serie B. Ritmo basso, poche occasioni, per ora lagunari e siciliani non si fanno male.