Venezia, per il Parma Dionisi ne convoca 22: out Zigoni e Di Mariano

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Terzo turno di Coppa Italia per il Venezia, che domani pomeriggio alle 18:00 se la vedrà con il Parma in una gara a eliminazione diretta.

Per l'occasione, mister Dionisi ha convocato 22 calciatori, tra i quali figura anche Vacca, che non è però al top della condizione; completamente out, invece, Zigoni e Di Mariano.

Di seguito l'elenco:

Portieri: 1 Bertinato, 12 Lezzerini, 22 Pomini

Difensori: 2 Fiordaliso, 3 Casale, 13 Modolo, 14 Felicioli, 21 Cremonesi, 32 Ceccaroni, 33 Lakicevic, 36 Soldati

Centrocampisti: 4 Zuculini, 5 Vacca, 11 St Clair, 16 Fiordilino, 19 Gavioli, 23 Maleh

Attaccanti: 7 Senesi, 10 Aramu, 24 Bocalon, 28 Capello, 35 Pimenta