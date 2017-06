Venezia, Perinetti: "Inzaghi-Albania? Ne parleremo se faranno sul serio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Venezia, ha parlato a Trivenetogoal dell'interessamento per Inzaghi da parte della Nazionale albanese: "A noi il mister non ci ha fatto sapere niente. Se e quando ci sarà qualcosa di più concreto eventualmente ci siederemo attorno a un tavolo per capire il da farsi".