Venezia-Perugia, La Gazzetta dello Sport: "Inzaghi-Nesta, amici contro"

"Inzaghi-Nesta, amici contro". Titola così La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida tra Venezia e Perugia, valida per i playoff di Serie B. Insieme hanno vinto tutto col Milan e con la Nazionale, il top al Mondiale 2006. Intanto domani saranno di fronte in panchina: Pippo ha già maturato esperienza al Milan ripartendo poi dalla Serie C, Nesta ha fatto la gavetta all'estero ed è arrivato da poco in Italia per guidare il grifone.