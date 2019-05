Venezia, Pinato fuori pericolo: in albergo con la squadra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Pinato è fuori pericolo e al momento si trova in albergo assieme ai compagni di squadra a Cosenza, dove il Venezia ha svolto un allenamento mattutino dopo il pareggio di ieri al San Vito. Il centrocampista arancioneroverde, colpito durissimo da Tutino ieri pomeriggio, ha riportato un sospetto trauma cranico, ha perso conoscenza pochi attimi dopo il fattaccio ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Successivamente il quadro clinico è migliorato notevolmente, anche se Pinato è rimasto in ospedale durante la notte sotto osservazione. Dovrà osservare due giorni di riposo e ben difficilmente sarà a disposizione per la partita di sabato contro il Pescara. Lo riporta Trivenetogoal.it.