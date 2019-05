© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia comunica che il giocatore Marco Pinato è attualmente ricoverato all’Ospedale “SS Annunziata di Cosenza” fuori pericolo. In seguito al contrasto di gioco con Tutino, il calciatore ha perso conoscenza. Prontamente soccorso allo stadio Marulla, successivamente è stato accompagnato in ospedale. La tac a cui è stato sottoposto è risultata negativa ma trascorrerà la notte in osservazione.