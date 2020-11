Venezia, Poggi: "Avvantaggiati dall'aver avuto la squadra al completo fin dal primo giorno"

vedi letture

Dalle colonne de Il Gazzettino - ed. Venezia, è intervenuto il Direttore Tecnico del Venezia Paolo Poggi: "E' giusto dare ai momenti il loro nome, e, come quando le cose non andavano bene, oggi ci sta riconoscere che abbiamo avuto un inizio davvero molto positivo. Naturalmente la bravura dev’essere quella di continuare il più possibile, per affrontare nel miglior modo i momenti più duri. Non si può mai immaginare come sarà la partenza di un campionato, tuttavia credo che aver avuto la squadra al completo dal primo giorno di ritiro sia stato un vantaggio. Siamo contenti perché i nuovi arrivati si stanno inserendo e stanno già facendo la loro parte, ma i vecchi sono ovviamente la vera anima. Pian piano il gruppo sta acquisendo quella consapevolezza dei propri mezzi che, sempre, viene da prestazioni e risultati".

Archiviato il match contro l'Empoli, testa alla Reggiana, una delle formazioni maggiormente colpite dal Covid-19: "Ci aspettano tre trasferte e Reggio sarà il primo termometro dei nostri progressi. Il caos-Covid? Situazione difficile, sta alla Lega B rendere più omogeneo e realistico possibile, facendo rispettare e non trasgredire le regole, un campionato che non può basarsi su decisioni prese partita per partita".