Venezia, Poggi in Cina per rafforzare la partnership col paese asiatico

Fonte: www.veneziafc.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nuovo viaggio in Oriente per Paolo Poggi, Responsabile dei progetti internazionali e Club Manager della società. Nella giornata odierna, infatti, Paolo partirà per Suzhou, dove resterà sino a lunedì 18 marzo, per poi fare ritorno in laguna.

Una volta giunto nella cittadina cinese, Poggi si recherà presso il Tai Hu Lake per discutere con le autorità locali la possibilità di aprire una branch del club per sviluppare le attività locali con l’obiettivo di continuare l’espansione del brand arancioneroverde in Cina, aprendo così nuovi orizzonti e nuovi canali comunicativi.

Successivamente, Poggi rientrerà a Suzhou dove incontrerà i dirigenti di una delle più grandi aziende internazionali, così da gettare le basi per la creazione di attività legate al Venezia FC da eseguirsi a Suzhou.

In seguito, Poggi farà visita al FAO (Foreign Affairs Office) per discutere l’organizzazione di una serie di attività da sviluppare la prossima estate all’interno della città di Suzhou.

Infine, l’ultima tappa del viaggio di Poggi sarà presso il Supporter Club dell’Associazione Veneti in Cina, a cui porterà i saluti a nome di tutto il Venezia FC.