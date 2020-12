Venezia, Poggi: "Maleh via a gennaio? È una cosa che dobbiamo per forza considerare"

Intervistato dal Corriere del Veneto il responsabile dell’area tecnica del Venezia Paolo Poggi ha parlato dell’ottimo avvio della squadra: “Spero che prevalga sempre il gruppo e la sua coesione. È da questo che dipendono gran parte dei nostri destini. Contro il Lecce abbiamo giocato bene, ma penso che ce ne siano state anche altre di gran livello come contro l’Empoli. Mi piace lo spirito di sacrificio, la voglia di reagire che abbiamo dimostrato. Abbiamo messo in mostra le nostre qualità e, allo stesso tempo, preso ulteriore consapevolezza delle nostre capacità. - conclude Poggi parlando poi di Maleh - Non ci sono novità, al momento su un possibile rinnovo e se non arriverà dovremmo per forza considerare un possibile addio a gennaio”.