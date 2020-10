Venezia, Poggi: "Mercato in entrata perfetto. Maleh? Gli abbiamo proposto il rinnovo"

Dalle colonne del Corriere del Veneto arrivano alcune dichiarazioni di Paolo Poggi, responsabile dell'area tecnica del Venezia, in merito al mercato estivo portato a termine dal club lagunare: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati. Abbiamo deciso di dare un respiro più ampio al nostro mercato, andando a investire all’estero. Cerchiamo di creare valore all’interno del nostro organico e di allargare il nostro raggio d’azione al di fuori dell’Italia. In entrata è andato tutto alla perfezione. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che volevamo nei tempi prefissati. Il nostro obiettivo era quello di dare a Paolo Zanetti una squadra completa in tempo per l’inizio del campionato, anzi addirittura qualche giorno prima. E così è stato. Maleh? E’ stato per tutta l’estate sulla bocca di mille trattative, ci sta che sia un po’ disorientato. Gli abbiamo offerto il prolungamento contrattuale perché crediamo in lui e pensiamo che il suo futuro sarà in Serie A, ma nei tempi e nei modi giusti”.