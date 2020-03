Venezia, Poggi: "Poco realistico pensare che possano ripartire i campionati"

Da casa Venezia in merito alla sosta obbligata delle competizioni sportive imposta dal Governo per la pandemia di Coronavirus che sta colpendo l’Italia e non solo, arrivano alcune dichiarazioni di Paolo Poggi, club manager dei lagunari. “Il calcio sia stato fermato troppo tardi - spiega a Il Gazzettino -, in totale controtendenza con ciò che stava succedendo intorno. Un fatto grave, non penso dovuto a interessi economici, ma al disinteresse nei confronti degli altri intesi come giocatori, tecnici, giornalisti e via dicendo. Questo modo di fare mi ha fatto davvero arrabbiare, il primo pensiero non può essere altro che tutti stiano bene, ora è fondamentale essere rispettosi verso gli altri salvaguardando sé stessi. E non capisco come si possa pensare che il 3 aprile sia finito tutto e si ricominci. Se vogliamo che i rischi passino è giusto prendere tutto il tempo che serve, senza pensare ai risultati. Ci sarà sempre chi si arrabbierà, ma se davvero la priorità è la salute allora non ce n’è alcun motivo. Va da sé, mi auguro che i campionati ripartano perché significherebbe che il problema si è risolto, ma la vedo poco realistica”.