Venezia, Poggi su Ala-Myllymaki: “Abbiamo giocato d'anticipo. È perfetto per Zanetti"

Il direttore tecnico del Venezia Paolo Poggi ha parlato sui canali ufficiali della società dell’arrivo, da gennaio, di Ala-Myllymaki: “Abbiamo deciso di lavorare d’anticipo sia sul mercato invernale sua sul progetto a lungo termine. Si tratta di un giocatore che seguiamo da tempo, ci ha impressionato subito per le sue statistiche e le qualità tecniche mostrate sul campo e abbiamo capito che faceva al nostro caso. - continua Poggi – Si tratta di un giocatore duttile, che può giocare come mezzala sia a destra sia a sinistra, con ottime capacità di inserimento e che calcia bene in porta. Sposa perfettamente il tipo di calcio di Zanetti. Dopo qualche settimana di riposo (il campionato finlandese è appena terminato), a dicembre si allenerà con il gruppo e da gennaio potrà ufficialmente scendere in campo con la maglia arancioneroverde.”