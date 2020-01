© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Venezia si prepara a cambiare volto al proprio reparto offensivo in questo gennaio. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport il club lagunare starebbe lavorando a uno scambio con l’Ascoli: Lorenzo Rosseti, classe ‘94, vestirebbe la maglia arancioneroverde, mentre Francesco Di Mariano, classe ‘96, quella bianconera. In casa Venezia potrebbe inoltre arrivare Gaetano Monachello, classe ‘94, in uscita dal Pordenone.