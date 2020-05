Venezia, pronto un triennale per Samuele Longo. Ma ancora distanza sulle cifre

vedi letture

Il Venezia continua a stringere i tempi per trattenere in laguna Samuele Longo, arrivato in prestito dall'Inter a gennaio e protagonista di buone prestazioni prima dello stop dovuto all'emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it il club veneto avrebbe messo sul piatto un contratto triennale al giocatore, ma al momento ci sarebbe ancora distanza sulle cifre. La volontà delle parti è però quella di trovare un accordo anche se prima è necessario che il Venezia rimanga in Serie B.