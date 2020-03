Venezia, Riccardi: "Dovevamo avere più cattiveria nel cercare il secondo gol"

Il difensore del Venezia Davide Riccardi ha commentato il pareggio contro il Cosenza: "Loro giocavano sulle palle alte ed una nostra distrazione ci è costata cara. Dobbiamo essere consapevoli però che giocando da squadra possiamo portare a casa i risultati. A volte non basta fare un gol, dovevamo avere più cattiveria nel voler cercare la seconda rete per mettere la partita in cassaforte. Il gruppo è giovane e molto unito, in difesa siamo un pò in emergenza visti i tanti infortuni ma cerchiamo tutti di dare il massimo in campo; abbiamo già la testa sulla prossima partita, dove cercheremo di recuperare i punti persi oggi".