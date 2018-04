Venezia, Rinaudo: "A Perugia risultato di spessore, con un po' di amaro"

"Sicuramente la squadra ha disputato davvero una buona gara portando a casa un risultato di grosso spessore". Parola di Leandro Rinaudo, direttore sportivo del Venezia, che ha parlato del pareggio contro il Perugia sulle pagine de Il Gazzettino: "Certo è che al tempo stesso rimane l’amaro in bocca, perché la sensazione era che la stessimo per portare a casa, io stesso ne ero convinto visto che stavamo controllando bene il match senza correre rischi".

Sulla gara contro la Virtus Entella.

"Conosco il tecnico Alfredo Aglietti perché feci il ritiro con loro prima di passare al Vicenza a settembre. Un allenatore molto meticoloso, che cura i particolari e che in squadra ha pedine di qualità e soprattutto abituate a lottare per salvarsi. L’Entella è in piena zona playout e verrà in casa nostra con grandi motivazioni, sono sicuro che l’atteggiamento del Venezia sarà quello giusto".