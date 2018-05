Venezia, Rinaudo: "Battere il Pescara per non avere rimpianti"

A 90' dal termine della stagione regolare di Serie B e con i playoff già in tasca, Leandro Rinaudo, ds del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino: "Il 5-1 con la Cremonese è arrivato del tutto inatteso, ma non ho dubbi che si sia trattato solo una giornata storta. Con obiettività dico che non è stata una delle nostre partite migliori, come ce ne sono capitate per fortuna davvero di rado, nel 2018 solo nel primo tempo di Salerno quattro mesi fa. La si è notata di più proprio perché non siamo abituati a fare queste prestazioni. La sfida col Pescara? Una gara determinante, potrebbe valere il 4. posto e vogliamo vincere per non avere rimpianti, pur sapendo che sarà dura con un Pescara col sangue agli occhi come la Cremonese. Il Venezia è fatto di ragazzi intelligenti, prenderanno la sconfitta nel modo giusto, accettiamola senza allarmarci perché siamo tuttora in una posizione privilegiata, che potrebbe esserlo ancor più venerdì sera"