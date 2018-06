Venezia, rinnovi per Modolo e Garofalo

Arrivano buone notizie per i tifosi del Venezia in vista della prossima stagione, diffuse da Sky Sport. Marco Modolo e Agostino Garofalo, protagonisti della cavalcata verso i play off del Venezia targato Pippo Inzaghi, hanno rinnovato i propri contratti con la società veneta. Per il difensore classe 89, rinnovo sino al 2020, per Garofalo invece fino al 2019.