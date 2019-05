© foto di Federico De Luca

Il Ceo del Venezia Andrea Rogg ha parlato in vista dell’ultima gara di campionato con la sfida contro il Carpi, già retrocesso, da vincere: “Dobbiamo andare in Emilia per portare via i tre punti senza se e senza ma. La situazione dopo gli ultimi risultati si è complicata, ma a ben guardare sarebbe potuta andare persino peggio. - conclude Rogg come riporta il Corriere del Veneto - Palermo?Attendiamo il verdetto della giustizia sportiva. Nessuna intenzione, da parte nostra, di sostituirci ai giudici. Come ha detto il presidente Tacopina chiediamo soltanto che venga fatta chiarezza”.