Andrea Rogg, ad del Venezia, ha annunciato il silenzio stampa della società, che non intende commentare la partita persa 3-0 in casa del Benevento. Dalle parole rilasciate dal dirigente lagunare si intende un certo disappunto nei confronti dell'arbitraggio: "Siamo arrabbiati, dunque non parlerà nessuno dei tesserati. Abbiamo visto troppi errori in una direzione e bisogna dare un segnale. Siamo rimasti in dieci e secondo noi c’era più di un rigore".