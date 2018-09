© foto di Lorenzo Di Benedetto

Andrea Rogg, ad del Venezia, ha commentato dalle colonne de Il Gazzettino la decisione del CONI di confermare il format della Serie B a 19 squadre: "L’avevo detto fin dal primo giorno ed ora capisco l’altrui delusione. Il ripescaggio però non è un diritto ma una facoltà contro la quale la Lega B si è unanimemente schierata per avere una categoria più forte e sana a beneficio di chi in B c’è oggi o ci arriverà domani. Mancava solo il suggello definitivo del più alto organo dello sport che alla fine, giustamente, ha fatto prevalere i verdetti emessi dal campo. La sostenibilità del calcio viene prima di tutto, altrimenti questo sport, non solo la B, muore. Le tre mancate iscrizioni non sono arrivate per caso, e anche chi rispetta i parametri l’ha fatto al fotofinish proprio perché il sistema non consente respiro. Finanziariamente questi 19 club hanno dimostrato di poterci stare ma con sforzi enormi, nessuna esclusa. Il verdetto tardava ma sinceramente lo attendevamo con una certa tranquillità: oggi in B c’è chi se l’è guadagnata con le proprie forze".