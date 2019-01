Venezia, Rogg: "Mercato intelligente. Abbiamo aperto un nuovo corso"

© foto di Federico De Luca

Andrea Rogg, ad del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino: "Non parlerei di mercato prudente, piuttosto direi intelligente perché siamo un club giovanissimo, che in tre anni ha fatto cose egregie salendo dai dilettanti ai playoff della Serie B. Ora però dopo aver ristrutturato la casa bisogna renderla solida. Per questo è importante sottolineare che il Venezia è secondo per minutaggio dei giocatori under 23, quattro già di nostra proprietà (Di Mariano, Vicario, Zennaro, St Clair, ndr) mentre su altri due ci sono opzioni di riscatto e controriscatto (Segre e Coppolaro con Torino e Udinese, mentre Vrioni è in prestito secco dalla Sampdoria, ndr) e potremmo anche pensare a determinati investimenti. Chi vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto dirà che siamo solo a +4 sui playout, chi invece le vede mezzo pieno sottolineerà che siamo appena a 5 punti dai playoff. Io dico di non pensare più al triennio passato, concentriamoci su questo primo anno di un nuovo corso nel quale, dopo un inizio difficile, ci siamo ripresi bene. Certo, tutti ci aspettavamo qualche punto in più nelle ultime tre gare, ma non vedo motivi di negatività, tutto è apertissimo restando concentrati solo su di noi"