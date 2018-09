Venezia, Rogg: "Momento difficile da vivere costruttivamente"

© foto di Federico De Luca

Dalle colonne de Il Gazzettino arrivano alcune dichiarazioni di Andrea Rogg, ad del Venezia, sul difficile momento della formazione lagunare: "Credo la situazione attuale si debba analizzare in maniera costruttiva, guardandoci negli occhi per capire dentro di noi dove nascono gli errori e come evitarli. È un esame interiore che tutti dobbiamo compiere, mettiamoci tutti a disposizione del gruppo, perché nonostante gli sprazzi di buone prestazioni qualcosa da migliorare in fretta c’è"