Venezia, Rogg: "Per noi fanno fede i documenti emessi dalla Lega B"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Il CEO del Venezia Andrea Rogg intervistato da La Nuova di Venezia ha parlato della situazione in Serie B dopo il rigetto del ricorso del Palermo: “La partenza dei play off e il rigetto del ricorso cautelare del Palermo, leggendo anche le motivazioni, sono comunque due fatti positivi per il Venezia. Noi siamo alla finestra visto che a oggi i play out non si giocherebbero e qualora venissero ripristinati li giocherebbero Foggia e Salernitana. - conclude Rogg – Per il resto per noi fanno fede i documenti emessi dalla Lega Serie B”.