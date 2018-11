Venezia, Rogg: "Sette promozioni? Mai sentita in Lega"

© foto di Federico De Luca

Cinque retrocessioni dalla B alla C e sette promozioni dalla terza alla seconda serie. È questa una delle ipotesi che circola per ristabilire i format, ma non trova riscontri nelle parole di Andrea Rogg, Ceo del Venezia, raggiunto da trivenetogoal.it: “Sinceramente non ho mai sentito parlare di questa possibilità, soprattutto a livello di Lega. Non posso commentare in altro modo al momento, mi viene davvero difficile rispondere".