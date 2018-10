Venezia, Rogg: "Stop fino al 26/03? Possibilità che nessuno si augura"

© foto di Federico De Luca

Il CEO del Venezia Andrea Rogg ha parlato dopo l'assemblea di Lega B andata in scena oggi del caos che sta vivendo il campionato cadetto dopo la decisione del TAR del Lazio di ripristinare il format a 22 squadre: “La decisione è stata unanime di tutte le 19 società coinvolte, le partite di questo week end si giocheranno, domani il Consiglio di Stato si esprimerà e poi vedremo cosa succederà. Il blocco della B fino al 26 marzo? C’è anche questa possibilità, che nessuno si augura. - continua Rogg come riporta Trivenetogoal.it - Non è stato un golpe carbonaro il nostro, abbiamo agito solo dopo aver ascoltato il pronunciamento della FIGC e del Commissario Straordinario Fabbricini e vorrei che questo fosse chiaro. Se risarcimento danni dovesse essere di sicuro non lo pagheremo noi per tutelare tre società e non le altre 19 che hanno marciato compatte”.