© foto di Federico Gaetano

Oggi il Venezia sarà riammesso in Serie B al posto del Palermo, che ripartirà probabilmente dalla Serie D. Per rinforzare la rosa il club lagunare ha già in mente due profili, come riporta la Gazzetta dello Sport. Si tratta del difensore centrale del Jagiellonia Nemanja Mitrovic, classe ‘92 ed ex Inter, e del centrocampista Gabriele Rolando, classe ‘95 della Sampdoria, che nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Palermo e Carpi.