Venezia-Salernitana, sono 24 i convocati di Menichini per il playout

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Quasi tutti a disposizione di mister Menichini per la trasferta in programma domani pomeriggio allo stadio Penzo di Venezia. Fatta eccezione per i soliti Bernardini, Di Gennaro e Perticone, il trainer di Ponsacco ha.potuto convocare 24 calciatori compreso Tiago Casasola appositamente rientrato dall'Argentina. Presente in lista anche Emilio Volpicelli, out per scelta tecnica Augustin Vuletich

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Casasola, Gigliotti, Lopez, Mantovani, Migliorini, Pucino, Schiavi;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, D. Anderson, Di Tacchio, Mazzarani, Memolla, Minala, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Calaiò, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina, Volpicelli.