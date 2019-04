Venezia, Schiavone: "Basta pensare ai pareggi. Testa alla prossima gara"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Andrea Schiavone, centrocampista del Venezia, commenta così il pareggio ottenuto ieri contro il Brescia. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di .trivenetogoal.it: “È normale che, a causa anche un po’ della situazione in classifica, abbiamo fatto fatica, nel primo tempo, a cercare di giocare palla a terra; inoltre sapevamo di affrontare una squadra che ci sarebbe venuta a prendere molto alti, quindi è naturale che, in questi momenti, manchi un po’ di lucidità e di tranquillità nel giocare il pallone. Però siamo riusciti, alla fine del primo tempo, a portare la partita in pareggio, e poi siamo entrati con un altro piglio, questo è evidente. Ma probabilmente anche loro, con un po’ di stanchezza, non riuscivano più a venirci a prendere molto alti, quindi era un po’ più semplice giocare. Abbiamo trovato quelle due o tre cose che avevamo provato, e li abbiamo messi un po’ più in difficoltà. Dopodiché, è evidente che subire l’ennesimo pareggio, a pochi minuti dalla fine, fa male, però dobbiamo pensare, inevitabilmente, alla prossima partita, e pensare che ne mancano ancora sette, quindi concentrarsi su queste che mancano, piuttosto che sul pareggio di quest’occasione”.