© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne del Corriere del Veneto arrivano alcune dichiarazioni del dg del Venezia Dante Scibilia: "Come sta finanziariamente il club? Le prime tre stagioni sono state molto dispendiose dal punto di vista finanziario. Siamo ripartiti dalla serie D e sapevamo che, per ritrovare il calcio che conta, sarebbe stato necessario un forte impegno economico. L’obiettivo resta sempre la serie A, ma per raggiungerla dobbiamo anche dotarci di un nuovo stadio, perché sappiamo tutti i problemi del Penzo. La gestione sportiva, poi, dev’essere sostenibile. Quasi tutti i vecchi contratti stanno andando a scadenza e c’è stata una rinfrescata, con l’arrivo di giovani forti e giocatori molto legati al territorio e al club come Bocalon. C’è un senso in quello che facciamo. Occhi sui playoff? E’ un campionato difficilissimo ed equilibrato, in cui bastano un paio di partite per schizzare in alto o piombare in basso. Andiamo avanti partita dopo partita, ce ne sono ancora tante da giocare e c’è tempo per fare molto e per chiudere bene la stagione".