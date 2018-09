Venezia, Scibilia: "Poco pubblico? Aspetterei a tirare le somme"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Venezia Dante Scibilia ha parlato al Corriere del Veneto tornado sulle esternazioni del presidente Tacopina sul poco pubblico presente alla prima casalinga: “Uno sfogo duro, ma giustificato dalla delusione per quei 2200 spettatori scarsi alla prima di campionato dopo una semifinale play off. Ma aspetterei prima di tirare le somme, vediamo come va nella partita col Benevento alla terza. Non credo che questo dato farà cambiare idea sul nuovo stadio, anzi rafforzerà la convinzione la convinzione di Tacopina di andare avanti. Il nuovo stadio è cruciale per tantissimi motivi, alcuni dei quali sono stati spiegati anche nei giorni scorsi”.