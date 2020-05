Venezia, Scibilia: "Prima la salute poi gli allenamenti. E manca il protocollo necessario"

Il Venezia, nonostante l’ordinanza del Governatore del Veneto Zaia che permette una prima ripresa delle attività sportive, ha deciso di attendere ancora. Almeno fino al 18. Questo è quanto affermato dal dg dei lagunari Dante Scibilia alle colonne del Corriere del Veneto: “La data rimane sempre quella del 18 maggio, ma non è certo una data scolpita su pietra, perché il presidente del consiglio Giuseppe Conte non ha dato certezze a questo proposito. Oltretutto far riprendere gli allenamenti comporta una serie di rischi per le condizioni degli atleti e, prima di dare il via libera, vogliamo sapere come stanno i nostri ragazzi. Per poterlo sapere serve che venga emesso quel protocollo che ancora non c’è. Ormai non faccio alcun tipo di previsione, stiamo aspettando da settimane un’indicazione chiara da parte del governo e, a cascata, dalla Figc e dalla Lega di serie B. Nel frattempo non riapriremo il Taliercio ai giocatori per sedute individuali. È una presa di posizione che abbiamo deciso nonostante la nuova ordinanza regionale permetterebbe, di fatto, un recupero dell’attività individuale nelle nostre strutture”.