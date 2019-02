Venezia, Scibilia: "Pronti al riscatto. Obiettivi? Immutati"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo il ko contro il Livorno per il Venezia domani c'è il match contro il Perugia. In vista della gara contro il Grifo prende la parola il dg lagunare Dante Scibilia attraverso le colonne de Il Gazzettino: "Chiaramente questo è un momento in cui bisogna darsi da fare, in cui ci vuole il massimo impegno perché dobbiamo rialzarci subito dal ko di Livorno. E fortunatamente, domani sera abbiamo già l’occasione di farlo in occasione della gara con il Perugia, in cui vogliamo immediatamente riscattarci. A gennaio abbiamo cambiato molto andando ad integrare la rosa con giocatori giovani che possono aiutarci con la loro freschezza, sostenendo la squadra con il loro atletismo. Ci auguriamo di come questa spinta, unita all’esperienza dei giocatori più rodati, possa essere decisiva per questa fase finale del campionato, possiamo contare su un gruppo solido per cui siamo tranquilli. Abbiamo cercato di fare delle operazioni che ci consentissero di programmare anche la prossima stagione, ovviamente in sinergia con il mister per permettergli di implementare la rosa a sua disposizione. Noi vogliamo arrivare più in alto possibile, lottiamo per cercare di scalare la classifica perché il nostro obiettivo resta immutato".