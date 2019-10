Venezia, Scibilia rassicura: "Il progetto stadio va avanti, non molliamo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne del Corriere del Veneto, il Dg del Venezia Dante Scibilia fa il punto della situazione sul versante arancioneroverde, partendo in immediato con il progetto legato al nuovo stadio, che tanto fa discutere: "Non è vero che il progetto per il nuovo stadio è abortito. Anzi, va avanti e andrà avanti. Ci sono stati alcuni rallentamenti, perché è stato necessario far quadrare alcuni aspetti tecnici e probabilmente saranno necessari altri aggiustamenti. In Italia i tempi non sono mai quelli che dovrebbero essere, ma non molliamo la presa. Dietro le quinte continuiamo a lavorare come prima".

Nota poi sulla squadra: "Sono veramente contento di quello che sta esprimendo la squadra e sia io che il presidente siamo felici di quello che ha fatto sinora il direttore sportivo Fabio Lupo. Rispetto allo scorso anno c’è stato un cambio netto, la squadra sta giocando un bel calcio e siamo contenti anche del dato della campagna abbonamenti. La squadra piace e la gente ha risposto. Tocca a noi riportare i tifosi dalla nostra parte. Non era facile svoltare dopo l’ultimo campionato, ma per ora ci stiamo riuscendo".