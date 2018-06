Venezia, Scibilia: "Serie A il prossimo passo, ci riproveremo subito"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dante Scibilia, direttore generale del Venezia, ha analizzato a ZonaCalcio.net il campionato dei lagunari, terminato negli spareggi promozione: "Abbiamo la consapevolezza di aver disputato una grande stagione, raggiungendo un obiettivo importante come la semifinale playoff. Ci ha fermati il Palermo, che è una squadra molto forte dal punto di vista fisico e con importanti individualità. Ma un po’ di amarezza c’è perché comunque ci siamo resi conto che era una sfida alla nostra portata. Siamo stati poco fortunati in alcuni episodi e quando c’è tanto equilibrio questo fa la differenza. Purtroppo è andata così, ma sono sconfitte che servono. Non dimentichiamoci che molti di noi sono reduci dalla D e dalla Lega Pro, quindi il solo fatto di essere arrivati a giocarci una gara così importante per andare in Serie A è un’esperienza di cui far tesoro. La Serie A è il prossimo passo, a breve-medio termine, perché è qualcosa per cui si può lottare ma non è verosimile progettarlo con certezza. Quest’anno ci siamo andati vicino, il prossimo ci riproveremo".